Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 5 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit Körfezi'ndeki ilçelerden Midilli'ye göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.Bölgeye operasyon düzenleye ekipler, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Tellikavak mevkisinde 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Demokratik Kongo uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakalayarak haklarında işlem başlattı.Kaçışı organize ettiği ileri sürülen A.A. gözaltına alındı.