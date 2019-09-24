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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı organizatörü 6 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü suçundan yakalanarak mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

24.09.2019 22:55Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı organizatörü 6 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü suçundan yakalanarak mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Ayvalık Sahilkent Mahallesi Palmiyeler Sitesi iskelesinden 9 erkek, 8 kadın, 1 çocuk toplam 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollarla kaçırma girişiminde bulunan O.A., H.B., E.S., D.A., R.A. ve M.K. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)

Yunanistan, Sahilkent, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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