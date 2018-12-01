01 Aralık 2018, 18:21
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Balıkesir'de Gol Sesi Çıkmadı

Balıkesir

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKA

6. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in ceza sahası üzerinden şutunda top üstten auta çıktı. 17. dakikada Sedat'ın pasında topla buluşan Abdulkadir'in şutu defansa da çarparak kaleci Stachowiak'da kaldı. 22. dakikada Bülent Cevahir'in ceza sahasına ortasında top kale direğine çarparak auta gitti. 48. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Nizamettin Çalışkan'ı ceza sahasından şutunda top Stachowiak'da kaldı. 60. dakikada Sedat Şahintürk'ün ceza sahası üzerinden attığı şut kale direğine çarparak dışarı gitti.

KÜNYE

Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Ramazan Keleş xxx, Cemal Bingül xxx, Çetin Öncel xxx Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Oğuz Yılmaz xxx, Tomislav Glumac xxx, Bülent Cehavir xxx, Cumali Bişi xx, Furkan Çil xx (Mehmet Boztepe dk. 77 x), Nizamettin Çalışkan xx (Foxi dk. 90+2 ?), Mahatma Otoo xx, Sedat Şahintürk xx (Muhammed Ali Doğan dk. 77 x), Abdulkadir Özgen xx Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Cüneyt Köz, Steve Beleck Teknik Direktör: Giray Bulak Denizlispor: Adam Stachowiak xx, Alperen Babacan xx, Taha Can xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Ziya Alkurt xx, İsmail Aissati xx, Mehmet Akyüz xx (Gökhan Süzen dk. 90+1 ?), Recep Niyaz xx (Burak Altıparmak dk. 84 dak. ?), Deniz Vural xx, Burak Çalık xx

(Muhammed Himmet Ertürk dk. 69 x), Kerem Can Akyüz xx Yedekler: Asil Kaan, Furkan Şeker, Cenk Güvenç, Mehmet Taş Teknik Direktör: Yücel İldiz Sarı kartlar: Muhammet Himmet Ertürk, Burak Altıparmak (Denizlispor)

(Hüseyin Tokmak - Umut Çınar/İHA) Balıkesir,Denizlispor,Balıkesirspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:21



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