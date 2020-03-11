Balıkesir'de halka açık alanlar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
11.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:52
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Balıkesir 'in Altıeylül ilçesinde kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
İlçe genelindeki ortak kullanım alanları, Altıeylül Temizlik İşleri ekipleri tarafından koronavirüse karşı tedbirler kapsamında dezenfekte ediliyor.
Cumartesi pazarı mevkisinde bulunan üst geçitteki merdiven ve asansörlerde geniş kapsamlı çalışma yapan ekipler, ayrıca camiler, umuma açık tuvaletler ve çöp kovalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak vatandaşları bilgilendirme videoları hazırladıklarını belirterek, "Dezenfekte işleriyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde kullanılan umumi asansörlerden tutun da cami tuvaletlerinden pazar yerlerine kadar bütün alanları dezenfekte ediyoruz. İnşallah bu süreci daha kolay şekilde atlatırız." diye konuştu.
İlçe genelindeki ortak kullanım alanları, Altıeylül Temizlik İşleri ekipleri tarafından koronavirüse karşı tedbirler kapsamında dezenfekte ediliyor.
Cumartesi pazarı mevkisinde bulunan üst geçitteki merdiven ve asansörlerde geniş kapsamlı çalışma yapan ekipler, ayrıca camiler, umuma açık tuvaletler ve çöp kovalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak vatandaşları bilgilendirme videoları hazırladıklarını belirterek, "Dezenfekte işleriyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde kullanılan umumi asansörlerden tutun da cami tuvaletlerinden pazar yerlerine kadar bütün alanları dezenfekte ediyoruz. İnşallah bu süreci daha kolay şekilde atlatırız." diye konuştu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Altıeylül, Balıkesir, Güncel
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