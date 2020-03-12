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Balıkesir'de halkın yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs önlemi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

12.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:42
Balıkesir'de halkın yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs önlemi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Otobüsler ve terminallerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, otogar girişlerinde ısı ölçerlerle vücut sıcaklıklarını tespit ediyor.
Umumi tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor.
Toplu taşıma araçlarında da temizliğin yanı sıra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Güncel

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