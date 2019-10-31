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Balıkesir'de "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı

Balıkesir'de "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptıBALIKESİR - Bigadiç ilçesinde, belediye tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmek maksadıyla kurulan "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı.

31.10.2019 11:55
Balıkesir'de "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı
BALIKESİR - Bigadiç ilçesinde, belediye tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmek maksadıyla kurulan "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı.
"Hanımeli Pazarı" kadınlara iş imkanı sağlarken, aynı zamanda kadınların sosyal çevrede rol oynamasını da hedefliyor. "Hanımeli Pazarı"na olan ilgi her geçen gün artarken, el işlerinden gözlemeye kadar değişik ürünleri satan kadınlar para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Pazarda pasta börek ve baklava sattığını anlatan Hülya Şahin, "Kapalı pazar yerinde arkadaşımızla birlikte ürünlerimizi satıyoruz. Getirmiş olduğumuz pasta, börek, tatlı, baklava ve kurabiyeleri tüketicilerle buluşturuyoruz. Evimize ek gelir oluyor. Herkesi "Hanımeli pazarına" bekliyoruz" dedi.
Ayşe Kavlak da, "Evimizde ürettiklerimizi satıyoruz. Çok memnunuz. Çok yoruluyoruz. Ama, burada arkadaşlarımızla beraber olunca yorgunluk gidiyor. Herkese tavsiye ederiz. Kendine güvenen buraya buyursun gelsin" dedi.
Balıkesir'de

Balıkesir, Bigadiç, Yerel

Kaynak: İHA


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