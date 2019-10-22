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Balıkesir'de helikopterle havadan trafik denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.

22.10.2019 09:30Balıkesir'de helikopterle havadan trafik denetimi
Balıkesir'de jandarma ekipleri helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Havadan helikopterle yapılan denetimlerde 182 araç denetlenirken 21 araca 10 bin 412 lira para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Kepsut-Dursunbey (D-230-03) Devlet yolunda oluşturulan uygulama noktalarında "Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi" yapıldı. Vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için trafik denetimi gerçekleştirilen ekiplere havadan helikopter desteği ile iki saat süren denetimde, havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde; 182 araç denetlenirken, 21 araca 10 bin 412 TL idari para cezası kesildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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