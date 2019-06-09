Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edremit
istikametine giden Ömer Bilimli idaresindeki 78 AAE 499 plakalı otomobille Ali Can
Özçelik'in kullandığı 77 BC 235 plakalı otomobil, Postacı kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Metin ve Süheyla Bilimli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolu kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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