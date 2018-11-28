Balıkesir'de "İş Dünyası Buluşmaları"

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:42



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:42

Balıkesir'de sanayi ve ticareti geliştirmek amacıyla, Balıkesir Sanayi Odası (BSO), Balıkesir Ticaret Odası (BTO) ve Balıkesir Ticaret Borsası (BTB) tarafından düzenlenen "İş Dünyası Buluşmaları" gerçekleştirildi.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Balıkesir'in kesişen yolların merkezinde olduğunu, 10 yıl sonra kent ekonomisinin 2-3'e katlayacağına inandığını söyledi.Kentin nabzını iş dünyasının tuttuğunu belirten Yazıcı, şöyle konuştu:"Bir ve beraber olursak, birlikte yaparsak işimizin bereketli olacağına inanıyoruz. Siz üretiyorsunuz. Biz de size destek olmaya, ürettiklerinizi ve kenti tanıtmaya gayret ediyoruz. Bu şehir, 10 yıl sonra yeni yapılan yollar ile bağlantı yollarının tamamlanması, sanayi şehirlerinin doygunluğu ve dolmuşluğu sebebiyle yeni sanayi için kapılarını kapatması nedeniyle de sanayi gücünün en az 2-3 kat üstünde olacak. Bu da şehrin çok gelişeceği anlamına geliyor."Toplantıya BSO Başkanı Hasan Eğinlioğlu, BTO Başkanı Rahmi Kula, BTB Başkanı Faruk Kula ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir katıldı.