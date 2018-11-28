Balıkesir'de İş Dünyası Protokolü Ağırladı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:41



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:41

Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri Balıkesir protokolü ile bir araya geldi. Düzenlenen birliktelik yemeğinde Vali Ersin Yazıcı Balıkesir'in 10 yıl içinde bugünkü ekonomisini 2-3'e katlayan bir şehir olacağını ifade ederek, iş dünyasından yaşanacak değişime ayak uydurmalarını istedi.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir'de yapılan yatırımlarla 10 yıl içinde muazzam bir değişim yaşanacağını ifade ederek, iş dünyasının kendisini buna hazırlamasını istedi. Vali Yazıcı birlik ve beraberliğin önemine değindiği konuşmasında iş dünyasının en büyük ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti. Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsamızla birlikte geniş kapsamlı bir aile yemeği düzenlemeyi hedefledik. Bunun arkasında güçlü bir ailenin Balıkesir'de birlikten kuvvet doğar anlamında birlikteliğimizi pekiştirmek istedik. Bu amaçla bir yemek düzenledik" diye konuştu.Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula da Balıkesir'deki birlik ve beraberliğin sorması gerektiğini belirterek, "Başta valimiz olmak üzere protokol üyeleriyle danışma ve dayanışma yemeğinde bir arada bulunuyoruz. Bu yemekler daha sonra devam edecektir, bu tanışma yemeğidir. Bu tanışma yemeğinden sonra ilişkilerimizi, beraberliğimizi daha kökleştiririz diye düşünüyorum" şeklide konuştu.Birlik ve beraberlik bereket getirirBalıkesir'in birlik ve beraberlik içinde olmasının gelecek için çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Ersin Yazıcı, "Ben bu yemeği düzenleyenlere teşekkür ediyorum, güzel düşünmüşler. İyi bir birlikteliği sağlamak, beraber bir şeyleri paylaşmak, konuşmak adına güzel bir organizasyon. Ben kendi adıma ilin valisi olarak bu tür organizasyonlardan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Birlikteliğin olduğu şehirlerde işler bir kere çok kolay oluyor. Çok rahat oluyor. Birliktelikten kaynaklı oluşan sinerji bir çok halledilmesi zor konuyu çok rahat bir şekilde halledilmesini sağlıyor. Tersi durumlarda da kurumlar, kuruluşlar birbirleriyle uğraşarak enerjilerini adeta boşa harcıyorlar. Balıkesir'de oluşan hava güzel. Ben tüm Ticaret Odalarımızın; diğer ilçelerdeki ticaret odalarıyla yakın çalışmalar içinde oluyoruz. Çünkü şuna inanıyorum; bu şehrin gerçek nabzını sizler tutuyorsunuz. Sizlerin nezdinde biz şehrin nabzını tutabiliyoruz. Esnaf odalarını da bu odaların içinde sayıyorum. Bunu sık sık doğru bulduğum için ifade ediyorum: Birlik ve beraberlikte oluşan sinerji Anadolu'da ifade edildiği gibi bir ve beraber olursak, birkaç işi birlikte yaparsak işimizin bereketli olacağına inanıyoruz. Halbuki profesyonellik çağındayız. Ama bizim inancımız, bizim töremiz beraber olursak, birlikte hareket edebilirsek daha bereketli olacağına inanıyoruz. Burada bu bereket var. Balıkesir tüm kurum ve kuruluşlarıyla birli k görüntüsünde, birlikte hareket edebilme becerisini gösteren bir şehir. Bundan mutluyum. Bundan inanın şehir kazançlı çıkacak. Yoksa bireysel olarak bulunduğumuz pozisyonların bir önemi yok. hepimiz gelip geçeceğiz. Biz birilerinin yerine geldik, birileri de bizim yerimize gelecek. Önemli olan biz bürokratlar açısından ardımızdan bir hoş seda bırakabilmek, iyi şeylerle anılabilmek. Bunun gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.Balıkesir'in ekonomisi 10 yılda 2-3 kat büyüyecekVali Yazıcı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Siz üretiyorsunuz; sizin ürettiklerinize destek olmaya, insanlara tanıtmaya, şehri tanıtmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu birliktelik havasında Balıkesir daha emin adımlarla çok değil bana göre 10 yıl içerisinde bugünkü ekonomik gücünün en az 2-3 kat daha üstünde olacağını düşünüyorum. Sanayiyle, ticaretle ilişkisi olanlar çok iyi biliyor, bu şehir 10 yıl sonra yeni yapılan yollarla, bağlantı yollarının tamamlanmasıyla, çevre illerdeki sanayi şehirlerinin dolmuşluğuyla yeni sanayiye kapılarını kapatmış olmaları gerekçesiyle bu şehir 10 sene sonra bugünkü sanayi gücünün en az 2-3 kat üstünde olacak. Bu da şehrin çok gelişeceği anlamına geliyor. Kendinizi hazırlayın. Özellikle hizmet sektöründeki arkadaşlar şehre kendinizi lütfen hazırlayın. Ben vali olarak eğitimle yakinen ilgilenmeye çalışıyorum. Size, sizin ihtiyacınız olan elemanları öncelikle adam gibi adam olmaları için, iyi insan olmaları için bir de kalifiye olmaları için gayret fark ediyoruz. Bütün eğitim camiasıyla birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz, diğer kurum ve kuruluşlarda bize destek veriyor. Çünkü beşer kaynağının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama burada her sektörden insan var; bu şehir 10 sene sonra bugünkünün en az 2-3 kat büyük ekonomiye sahip olacaktır. Ona göre kendinizi lütfen hazırlayın. Biz de gençlerimizi, çocuklarımızı sizin ihtiyacınızı karşılayacak şekilde öncelikle iyi insan ardından da kalifiye kişi olması için yetiştirmeye gayret ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."Toplantıya Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu ve meclis üyeleri, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve meclis üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ve meclis üyelerinden oluşan işadamları ve sanayiciler katıldı. Toplantıda Vali Ersin Yazıcı ile esnaf ve sanayicinin bağlı bulunduğu kurumların yöneticileri de hazır bulundu. - BALIKESİR