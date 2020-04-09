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Balıkesir'de itfaiye ekipleri virüsle amansız mücadelesini sürdürüyor

Tüm dünyada etkili olan korona virüsden korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde seferber oldu.

09.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:19
Balıkesir'de itfaiye ekipleri virüsle amansız mücadelesini sürdürüyor
Tüm dünyada etkili olan korona virüsden korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde seferber oldu.

İtfaiye ekipleri, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine büyük bir gayret ve titizlikle tüm hızıyla devam ettirdiği öğrenildi.

Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Edremit Belediyesi ile koordineli bir şekilde, Edremit ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre mahallerindeki yoğunluk yaşanan ana arterlerdeki caddelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten ekipler, çalışmaların belirli periyodik şekilde sürekli virüsten kurtuluncaya kadar tekrarlanacağını belirttiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, İtfaiye, Güncel
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