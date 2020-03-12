Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganıyla düzenlediği "6.Uluslararası İyilik Ödülleri" kapsamında Türkiye genelinde bu yıl aralarında Yusuf İslam'ın da bulunduğu 500 kişi layık görüldü.
12.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:39
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganıyla düzenlediği "6.Uluslararası İyilik Ödülleri" kapsamında Türkiye genelinde bu yıl aralarında Yusuf İslam'ın da bulunduğu 500 kişi layık görüldü. İyilik Ödülleri'ne Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahiplerinin yardımına adet Hızır gibi yetişmesiyle yüreklerde taht kuran Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ile Görme Engelli Gazeteci Namık Tuncel'e ödülleri Ayvalık İlçe Müftüsü Emre Önal tarafından verildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Yusuf İslam, Balıkesir, Türkiye, Güncel
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