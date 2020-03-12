Menü
Haberler ›› Güncel ››Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu - Güncel

Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganıyla düzenlediği "6.Uluslararası İyilik Ödülleri" kapsamında Türkiye genelinde bu yıl aralarında Yusuf İslam'ın da bulunduğu 500 kişi layık görüldü.

12.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:39
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganıyla düzenlediği "6.Uluslararası İyilik Ödülleri" kapsamında Türkiye genelinde bu yıl aralarında Yusuf İslam'ın da bulunduğu 500 kişi layık görüldü. İyilik Ödülleri'ne Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahiplerinin yardımına adet Hızır gibi yetişmesiyle yüreklerde taht kuran Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ile Görme Engelli Gazeteci Namık Tuncel'e ödülleri Ayvalık İlçe Müftüsü Emre Önal tarafından verildi. Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu

Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Yusuf İslam, Balıkesir, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Son dakika: Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi