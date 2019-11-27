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Balıkesir'de jandarma 42 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur ve Güven Uygulaması' yaptı.

27.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:24Balıkesir'de jandarma 42 aranan kişiyi yakaladı
'de jandarma ekipleri il genelinde ' ve Güven Uygulaması' yaptı. uygulama esnasında 2'si terör örgütüne üye 42 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik olarak 91 ekip ve 333 personelin katılımı ile icra edilen "Huzur ve Güven (Aranan Şahısların Yakalanması) Uygulaması" kapsamında; 5 bin 442 şahıs sorgulanmış, 2'si terör örgütüne üye olmak ve 2'si kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 42 şahıs yakalanmış, 9 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 3 bin 401 TL idari para cezası uygulandı. Huzur ve Güven uygulamasında jandarma ekipleri 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet haciz yakalamalı araç ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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