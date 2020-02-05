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Balıkesir'de jandarma operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince orman suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

05.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:48Balıkesir'de jandarma operasyonu
İl Komutanlığı ekiplerince orman suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 23 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre Jandarma ekipleri, ormanlara ilişkin kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yaptı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 1 ay içerisinde yapılan toplam 15 operasyonda, 11,715 kg ve 399 metre küp orman emvali, 4 adet motorlu testere, 5 adet traktör, 3 adet römork ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 23 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Balıkesir, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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