Balıkesir'de Jandarmadan Güven ve Huzur Operasyonu

25 Kasım 2018 Pazar 13:21



25 Kasım 2018 Pazar 13:21

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde güven ve huzur operasyonu düzenledi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı il genelinde 137 ekip ve 534 personel ile güven ve huzur operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri uygulama sırasında 71 yol kontrol noktasında 10 bin 699 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Sorgulamada çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 3'ü gözaltına alınırken, 12 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Jandarmanın uygulaması sırasında 4 bin 203 araç kontrol edildi. 173 araca 66 bin 393 lira idari para cezası uygulanırken, 80 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 12 araç yakalandı. Ayrıca aramalar sırasında 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 12 fişek ve 145 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - BALIKESİR