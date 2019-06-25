Balıkesir'de jandarmadan helikopterle trafik ve asayiş denetimi

Jandarma Genel Komutanlığının trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesinde Balıkesir'de yapılan helikopter destekli uygulamada 13 araçla ilgili sorumlulara idari para cezası kesildi, 4 araç trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manyas-Bandırma-Gönen kara yolunda helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yaptı.

Denetimlerde, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama gibi ihlallerin önlenmesi amacıyla trafiğin yoğun olduğu yollar kontrol edildi. Trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler helikopterle tespit edilerek, kara yolunda denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirildi. İhlalleri olduğu tespit edilen sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "trafik timleri" tarafından İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" adlı proje kapsamında, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'nın da katılımıyla Manyas-Gönen-Bandırma kara yolunda 287 araç denetlendi. Ekipler, 13 araçla ilgili sorumlulara toplam 2 bin 587 lira idari para cezası vererek, 4 aracı trafikten menetti.

Kaynak: AA