Haberler » Güncel » Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Haber

Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Balıkesir'de jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.

29.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:10 Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması
'de jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl genelinde 563 jandarma personelinin katıldığı, üç dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada 649 umuma açık yer, 144 metruk bina ve çevresi kontrol edilerek, 13 bin 645 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Haklarında arama kararı bulunan 27 kişinin yakalandığı, 4 kişinin gözaltına alındığı çalışmalarda, 26 kişiye idari işlem yapılarak toplam 5 bin 286 TL para cezası kesildi.
Üç umuma açık eğlence mekanına da 3 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.
4 bin 395 araç kontrol edilerek, 39 araç trafikten menedildi ve 98 araçla ilgili sorumlulara toplam 46 bin 747 idari para cezası kesildi. Aramalarda 5 av tüfeği, iki mermi/fişek, 12 litre kaçak içki, 2 bin 500 makaron, 37 kilogram kaçak tütün, üç dedektör ele geçirildi.

Balıkesir, Jandarma, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34   Afyonkarahisar-şantiyeye gelen tilki ile yavrularını elleriyle besledi-ek - Haber
16:34   Zile'de sahte içki operasyonu - Haber
16:34   Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Haber
16:34   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 2020 hizmet planlama toplantısı - Haber
16:29   Osmancık Belediyesi 100. yerli otomobile talip oldu - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 16:35:14