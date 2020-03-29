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Balıkesir'de jandarmadan korona virüs denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri koronavirüse karşı vatandaşları uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda bilgilendiriyor.

29.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:32
Balıkesir'de jandarmadan korona virüs denetimi
Balıkesir 'de jandarma ekipleri koronavirüse karşı vatandaşları uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda bilgilendiriyor. Jandarma ekipleri sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, denetim yapıyor.

Balıkesir'de jandarma ekipleri yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve güvenli mesafede oturması, ateşlerinin olup olmadığı ve asayiş konularına ilişkin uygulanmasına yönelik denetimlere devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma, 165 ekip ve 501 personel ile yaptığı denetimlerde 81 piknik alanı, 30 göl veya gölet, 58 sahil bandı, 61 ormanlık alanı, 249 toplu taşıma ve servis aracı, 11 pazar yeri ile 890 umuma açık yeri kontrol etti. Denetlemelerde 5 şahsa bin 960 TL idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Balıkesir'de jandarmadan korona virüs denetimi - Haberler
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