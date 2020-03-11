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Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda evinde ruhsatsız silah ele geçirilen bir kişi göz arlına alındı.

11.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:12
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda evinde ruhsatsız silah ele geçirilen bir kişi göz arlına alındı.
Alınan bilgiye göre Y.Y.'nin silah ve uyuşturucu madde satışı yaptığı duyumunun alınması üzerine, Edremit Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ekiplerince Tuzcumurat Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.
Şüpheli Y.Y.'nin evinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, 60 adet tabanca fişeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Y.Y. hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Jandarma, Güncel

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