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Balıkesir'de kablo hırsızları yakalandı

Balıkesir'in merkez Altıeylül, Dursunbey ve İvrindi ilçelerinde 3050 metre kabloyu çaldıkları suçlamasıyla 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

27.09.2019 12:32Balıkesir'de kablo hırsızları yakalandı
Balıkesir'in merkez Altıeylül, Dursunbey ve İvrindi ilçelerinde 3050 metre kabloyu çaldıkları suçlamasıyla 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Altıeylül ilçesi Ayvatlar mahallesinde 12 direk arası 600 metre, Dursunbey ilçesi Dada ve Kireç mahallelerinde 33 direk arası 1.650 metre ve İvrindi ilçesi Osmanlar mahallesinde 15 direk arası 800 metre haberleşme kablosunu çalan 2 kişi Jandarma ekiplerince yakalandılar.
Jandarma'nın yaptığı soruşturma sonrası olayın failleri olduklarından şüphelenilen Ö.K. ve Ö.Ö. Dursunbey'de bir hurdacıya 26 kg temizlenmiş bakır kablo satarken yakalandı.
Ekiplerin yakaladığı Ö.K. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Altıeylül, Dursunbey, Balıkesir, İvrindi, Güncel

Kaynak: AA

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