Balıkesir'de Kaçak Göçmenler Yakalandı

29 Kasım 2018 Perşembe 10:52



29 Kasım 2018 Perşembe 10:52

Balıkesir'de jandarma ekipleri durdurdukları minibüste bulunan kaçak göçmenleri yakaladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmada Bursa ilinden gelen bir minibüste kaçak göçmen bulunduğunu tespiti üzerine Karesi ilçesi Köteyli mahallesinde durdurdukları minibüste yaptıkları kontrolde 8 erkek 1 kadın 9 Suriye vatandaşını ve organizatör M.T.'yi yakaladı.Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. - BALIKESİR