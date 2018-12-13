Balıkesir'de Kaçak İçki Operasyonu

Balıkesir
'de polisin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde kaçak içki üretimi için hazırlanmış 1 ton mayalanmaya bırakılmış alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Susurluk
ilçesinde Sultaniye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir adreste kaçak rakı üretildiğine dair gelen ihbar üzerine harekete geçti.
İ.U'ya ait olduğu tespit edilen iş yerinde arama yapan ekipler 1 tonluk mayalanmaya bırakılmış alkol, 2 adet radyatörlü soğutma sistemi, 104 tane 10 litrelik şişe, 8 kilogram şeker, 6 metre bakır tel, alkol yapımında kullanılan düdüklü tencere ele geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Balıkesir
13 Aralık 2018 Perşembe 21:51