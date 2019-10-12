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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir'de evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen bir market sahibi polis tarafından yakalandı.

12.10.2019 13:06Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
Balıkesir'de evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen bir market sahibi polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir market sahibinin ev yapımı alkol üretip vatandaşlara iş yerinde satışını yaptığını tespit etti.
Market sahibinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada, 66 litre etil alkol, 18,5 litre ev yapımı rakı, 2 litre ev yapımı viski, 3,5 litre ev yapımı tekila, 5 litre ev yapımı votka, 350 ml cin, 62 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma şişesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Balıkesir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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