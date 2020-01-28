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Balıkesir'de kaçak içki ve tütün operasyonu

Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde polisin yaptığı baskınlarda kaçak içki ve tütün ele geçirildi.

28.01.2020 00:38 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:44Balıkesir'de kaçak içki ve tütün operasyonu
'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde polisin yaptığı baskınlarda kaçak içki ve tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bandırma ve Edremit ilçelerinde kaçak tütün ve alkollü içki satıldığı istihbaratı alan polis ekipleri, 2 şüphelinin iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 52 şişe şarap, 7 bin 300 bandrolsüz boş makaron, 12 bin dolu makaron, 20 kilogram tütün, 55 sigara sarım makinası, 561 gümrük kaçağı sigara sarım kağıdı ve cinsel içerikli 153 ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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