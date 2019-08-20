Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir'de kaçak sigara operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

20.08.2019 22:12 Balıkesir'de kaçak sigara operasyonu
Balıkesir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Kent merkezinde K.K. ve K.E'nin kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri takip etmeye başladı.
Ekipler, teknik takip sonucu K.K'nin satışa hazır halde makrona doldurulmuş kaçak sigara bulundurduğunu tespit etti.
Şüphelilere ait çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, kutulara istiflenmiş 150 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Operasyonda K.E. ve K.K. gözaltına alındı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:26   Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı
23:24   İzmir'de orman yangını
23:22   Bakan Soylu: "Bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık"
23:21   "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü İngiliz aktör Roth'un oldu
23:20   Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı
23:20   Hudeyde'de Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yeniden başladı
23:19   Şiddetli rüzgar açık hava sinemasındaki şişme yatakları uçurdu