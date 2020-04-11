Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Balıkesir'de kaçak üretilen 5 bin 450 maskeye el konuldu

Balıkesir'in Altıeylül ve Gönen ilçelerinde izinsiz üretilen ve stoklanan 5 bin 450 maskeye el konuldu.

11.04.2020 02:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:16
Balıkesir'de kaçak üretilen 5 bin 450 maskeye el konuldu
Balıkesir 'in Altıeylül ve Gönen ilçelerinde izinsiz üretilen ve stoklanan 5 bin 450 maskeye el konuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül ilçesinde K.S'nin, Gönen ilçesinde de R.M ve H.D'nin izinsiz maske üretimi ve stok yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, K.S'ye ait araçta yaptıkları aramalarda 5 bin maske, 2 bin de eldiven ele geçirdi.
R.M. ve H.D'nin Bandırma Organize Sanayi Sitesi'ndeki araçlarında yapılan aramalarda ise 450 maskeye el konuldu.
Operasyonda, K.S. gözaltına alındı, R.M. ile H.D'ye ise 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Altıeylül, Balıkesir, Gönen, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler Haberler
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi bıçakladı Haberler
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi bıçakladı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››Balıkesir'de kaçak üretilen 5 bin 450 maskeye el konuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:00: Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Haber 03:58: Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu - Haber 03:49: BEYOĞLU'NDA YABANCI BASIN MENSUPLARININ EVİNDE YANGIN - Haber 03:46: Beyoğlu'nda tarihi binada yangın - Haber 03:32: İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği - Haber 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 22:50: Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı - Haber 11:24: Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı - Haberler