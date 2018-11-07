Balıkesir'de Kaçak Yakıt Operasyonu

Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıkesir- İzmir
karayolunda bir akaryakıt tankerinde kontrol yaptı.
Yapılan kontrolde 24 ton menşei belirsiz kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ele geçirilen yakıt cumhuriyet savcısının talimatıyla Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Şüpheli M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
İzmir,Sındırgı,Balıkesir
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:00