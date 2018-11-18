Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı tütün, çay, salam ve salça ele geçirildi. Jandarma
ekipleri, kaçak ürün taşıdığı yönünde istihbarat elde ettikleri bir aracı Akçakısrak Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta arama yapan jandarma, gümrük kaçağı 600 kilogram nargile tütünü, 200 kilogram sigara tütünü, 100 kilogram çay, 300 kilogram salam ve 100 kilogram salça tespit etti.
Ürünleri muhafazaya alan ekipler, ifadelerine başvurmak üzere Suriye
uyruklu şüpheliler C.İ. ve F.C'yi İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Sındırgı,Jandarma,Balıkesir
18 Kasım 2018 Pazar 16:47