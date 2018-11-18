18 Kasım 2018, 16:47
»»

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı tütün, çay, salam ve salça ele geçirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı tütün, çay, salam ve salça ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, kaçak ürün taşıdığı yönünde istihbarat elde ettikleri bir aracı Akçakısrak Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan jandarma, gümrük kaçağı 600 kilogram nargile tütünü, 200 kilogram sigara tütünü, 100 kilogram çay, 300 kilogram salam ve 100 kilogram salça tespit etti.

Ürünleri muhafazaya alan ekipler, ifadelerine başvurmak üzere Suriye uyruklu şüpheliler C.İ. ve F.C'yi İl Jandarma Komutanlığına götürdü. Sındırgı,Jandarma,Balıkesir
18 Kasım 2018 Pazar 16:47