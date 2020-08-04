Balıkesir'de kadın cinayeti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, bugün boşandığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Yonca Tatarka (31), iddiaya göre, bugün boşandığı eşi S.T. (30) tarafından Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi Yeşil Cami yanında karşılaştı. Boşanan çift arasında tartışma çıktı. S.T. tartıştığı ve yeni boşandığı Yonca Tatarka'yı yanındaki tabanca ile vurup kaçtı. Yonca Tatarca'nın vurulduğunu gören çevre sakinleri yardım etmek için yanına geldiğinde kanlar içende gördüler. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlık ekipleri Yonca Tatarka'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tatarka'nın boşandığı eşinden korunma kararı istemediği öğrenildi.

Olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik tediri aldı. Yonca Tatarka'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısı S.T.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR