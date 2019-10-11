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Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Balıkesir'de vatani görevini yapan ulaştırma er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

11.10.2019 12:38Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu
Balıkesir'de vatani görevini yapan ulaştırma er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında görevli Erdoğan (20), gece 23.00 sularında kalp krizi geçirdi.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen şehit oldu.
Şehit asker için 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında tören düzenlendi.
Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar ve şehidin ailesi katıldı.
Erdoğan'ın cenazesi törenin ardından kara yolu ile İstanbul'a gönderildi.
Şehidin naaşının ikindi vakti kılınacak namazın ardından İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Kalp Krizi, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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