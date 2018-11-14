Balıkesir'de Kamyon ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Balıkesir
'in İvrindi
ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İbrahim Gündoğan
'ın (48) kullandığı maden şirketine ait 10 H 9794 plakalı tır ile karşı yönden gelen Abdullah Demir yönetimindeki 10 P 7447 plakalı İvrindi Belediyesine ait kamyon Yağlılar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, tır sürücüsü ile yanındaki Ahmet Fatih
Eybek (22) araçta sıkıştı. İtfaiye
görevlilerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gündoğan,İvrindi,Balıkesir
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:43