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Balıkesir'de kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

23.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:22Balıkesir'de kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü
'in ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nde S.K. ile M.Ç. alacak meselesinden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören Onursal Barış Fettahoğlu (47), ikiliyi ayırmaya çalışırken baldırından kesici aletle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Fettahoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüphelilerden S.K'yi gözaltına aldı, olay yerinden kaçan M.Ç. çevredeki araştırmalar sonucu yakalandı.

Fettahoğlu'nun cenazesi defnedildi
Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Fettahoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemi sonrası yakınları tarafından Akçay Mahallesi'ndeki evinin önüne, helallik alınmasının ardından da Ağa Camisi'ne götürüldü.
Fettahoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Edremit İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şüphelilerden biri tutuklandı
Onursal Barış Fettahoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir, Edremit, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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