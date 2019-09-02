Haberler» 3. Sayfa» Haber

Balıkesir'de kaza: 3 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

02.09.2019 17:12 Balıkesir'de kaza: 3 yaralı
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Savaştepe ilçesine bağlı Soğucak mahallesinde meydana geldi. Şükrü İ. yönetiminde Balıkesir'den Savaştepe yönüne giden 45 VN 088 plakalı araç Soğucak mahallesini geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç yol kenarına ters dönerek kaza yaptı. Araç içinde bulunan Şükrü İ, Buket ve Neriman İ. araç içinden yaralı olarak Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Savaştepe itfaiyesinin müdahalesi ile araç içinden çıkartılarak, 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Trafik kazası ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:45   Otomobili ile sürüye daldı 10 koyun telef oldu
00:29   Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı
23:50   Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23:28   Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü
23:27   - Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
23:04   Şişli'deki silahlı kavga
23:03   Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı