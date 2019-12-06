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Balıkesir'de kış lastiği denetimleri başladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapmaya başladı.

06.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:16Balıkesir'de kış lastiği denetimleri başladı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapmaya başladı.
Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalışma yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsleri durdurarak lastikleri kontrollerini yaptı.
Yük taşıyan araçların lastiklerini de denetleyen ekipler, "kumpas" isimli cihazla ölçümler gerçekleştirdi.
Otobüs sürücüsü Mustafa Bingöllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı beğendiğini söyledi.
İzmir'den, İstanbul'a gittiklerini anlatan Bingöllü, "Denetimleri sıkı bir şekilde sürdürmek gerekiyor. Bazı otobüslerin lastikleri çok kötü. Firmaların da denetim yapması lazım. Can taşıyoruz. Mal her zaman yerine gelir ama can gelmez." diye konuştu.
Öte yandan denetimler kapsamında gün boyu 28 araç sorgulanırken, bir araca 625 lira ceza kesildi.
Ekiplerin belirli aralıklarla şehrin farklı bölgelerinde sürdüreceği denetimlerin 1 Nisan 2020 tarihine kadar süreceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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