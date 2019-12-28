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Balıkesir'de "Kitap Sizden Çaylar Bizden" etkinliği

Balıkesir Karesi Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından "Kitap Sizden Çaylar Bizden" kitap okuma etkinliği düzenlendi.

28.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:32 Balıkesir'de
Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından "Kitap Sizden Çaylar Bizden" kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Karesi Kent Konseyi, Zağnos Paşa Camisi yanındaki bedesten alanındaki bir kafede okumayı yaygınlaştırmak amacıyla "Kitap sizden çaylar bizden" sloganıyla bir etkinlik düzenledi.
Etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Sevinç Özden, Ekol Hastanesi Balıkesir Kulüp Başkanı Kadir Dağlı ve futbolcular, Avrupa şampiyonu boksör Ali Eren Demirezen, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar ve çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.
Kitap okuyan vatandaşlara çay ikramı yapıldı, etkinlik sonunda ise isteyenler kırsal mahallerdeki okullarda kütüphane oluşturması amacıyla kitaplarını Karesi Kent Konseyi'ne bağışladı.
Karesi Belediye Başkanı Orkan, yaptığı konuşmada, kitap okuma etkinliğine sanat, spor ve siyaset camiasının yanı sıra kent halkının çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi göstermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kent Konseyi, Balıkesir, Karesi, Güncel

Kaynak: AA

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