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Balıkesir'de köprünün korkuluklarına çarpan tır yandı

Balıkesir'de içki taşıyan tır, köprünün korkuluk demirlerine çarpması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

23.10.2019 13:38Balıkesir'de köprünün korkuluklarına çarpan tır yandı
Balıkesir'de içki taşıyan tır, köprünün korkuluk demirlerine çarpması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Hüseyin Ordu idaresindeki 35 AJ 7647 plakalı içki taşıyan tır, Susurluk- Bursa kara yolunun 10. kilometresinde Yaylaköy köprüsündeki demir korkuluklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle içki şişeleri yola savrulurken, tır bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kazada yola saçılan içki şişeleri nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, Susurluk Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Balıkesir, Susurluk, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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