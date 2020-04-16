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Balıkesir'de koronavirüs nedeniyle 4 apartman karantinaya alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 apartman karantinaya alındı.

16.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:44
Balıkesir'de koronavirüs nedeniyle 4 apartman karantinaya alındı
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 apartman karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Bu kapsamda Camisavat Mahallesi 32. Sokak, İkizçay Mahallesi Zeytinli Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi ile Akçay Mahallesi 429. Sokak'ta yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin yaşadığı apartmanlarda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Karantinaya alınan apartmanların girişlerine şerit çekilirken, bina sakinlerinin ihtiyaçlarının "Sosyal Vefa Destek Grubu" ekiplerince sağlanacağı belirtildi.
Öte yandan apartman sakinlerinin sağlık kontrollerinin her gün aile hekimleri tarafından yapılacağı bildirildi.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki bazı binalarda vakaların yoğun görüldüğünü söyledi.
Sırmalı, pandemi kurulunca alınan kararlar doğrultusunda apartmanlarda karantina uygulanacağını ifade ederek "Karantina süresince apartman sakinlerinin gereksinimleri vefa destek ekiplerince karşılanacak olup apartman sakinlerinin dışarı çıkmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli önlemler alınacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Karantina, Edremit, Güncel
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