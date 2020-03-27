Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kod-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz siperlik üretimine başlandı.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı
Balıkesir 'in Karesi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kod-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz siperlik üretimine başlandı.
Karesi'deki çeşitli okullarda yer alan 3D yazıcılar, koruyucu yüz siperi üretmek için Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi'nde getirildi.
Burada gönüllü yöneticiler ve bilişim öğretmenleri eşliğinde üretilen yüz siperlikleri, 3D yazıcılar tarafından hazırlanması sonrası İl Sağlık Müdürlüğüne gönderiliyor.
Dezenfeksiyon işlemlerinin ardından ürünler il genelindeki hastanelere sağlık çalışanlarının kullanımı için gönderiliyor. Yüz siperliklerinin üretiminden ise ücret alınmıyor.
Üretim süreciyle ilgili bilgi veren Karesi Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Ali Şahin, günde 200 tane yüz siperi ürettiklerini, geliştirdikleri yeni çalışmayla bunu saatte 200'e çıkarmak istediklerini ifade etti.
Özellikle sağlık çalışanlarının hastayla teması sırasında yüz siperinin virüsü engellediğini belirten Şahin, şöyle konuştu:
"Üç boyutlu ortamda arkadaşlarımız tarafından tasarlanan maskelerimiz dosyalarını flaş bellek ile aldık, bu arada okullarımızdaki bütün 3D yazıcıları Bilim Sanat Merkezimizde topladık çünkü kalabalık ortamlara bu süreçte girmememiz gerekiyor. Bir arkadaşımız 10 yazıcının başında bekleyebiliyor. Tasarladığımız dosyaları yazının USB girişine takarak yazıcıyı başlatıyoruz. Aynı anda iki maskeyi üretebiliyoruz. Yazıcılar yaklaşık 1-1,5 saatte üretimi tamamlıyor. Aynı anda 10 yazıcıda 20 maske üretiyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Karesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı Haberler
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek’in babası yaşananları anlattı Haberler
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor Haberler
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Haberler
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Görüntü Türkiye’den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın

Son Dakika Güncel Haberleri

10:08: Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı - Haber 10:08: ADANA Megafonla parkta uyarı yapan polislere vatandaştan kolonya - Haber 10:08: AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI? - Haber 10:08: İZMİR Koronavirüs salgını, Urla Karantina Adası'nı hatırlattı - Haber 10:08: SİVAS Dışarı çıkamayan yaşlılara evde ekmek hizmeti - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber 09:24: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haberler 09:11: Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor - Haber 08:45: İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haber 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber