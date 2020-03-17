Balıkesir'de koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü
İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (kovid-19) önlemleri için aldığı kararlar doğrultusunda Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.
17.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:50
İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (kovid-19) önlemleri için aldığı kararlar doğrultusunda Balıkesir 'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilikte düzenlenen toplantıda, Balıkesir'de yürütülen çalışmalar ve ilave alınacak tedbirlerle, eğitim, hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, çalışanlar için alınacak tedbirler, camilerin, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği, umre ibadetinden dönen vatandaşlar için alınan tedbirler görüşüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, virüse karşı valilik başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde, toplu taşıma araçlarında ve insanların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandığını belirtti.
Toplantıda İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, virüsten korunma yolları ve alınan tedbirler ile önlemlerle ilgili bir sunum yaptı.
Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ilgili kurum amirleri ile diğer yetkililer katıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilikte düzenlenen toplantıda, Balıkesir'de yürütülen çalışmalar ve ilave alınacak tedbirlerle, eğitim, hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, çalışanlar için alınacak tedbirler, camilerin, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği, umre ibadetinden dönen vatandaşlar için alınan tedbirler görüşüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, virüse karşı valilik başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde, toplu taşıma araçlarında ve insanların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandığını belirtti.
Toplantıda İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, virüsten korunma yolları ve alınan tedbirler ile önlemlerle ilgili bir sunum yaptı.
Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ilgili kurum amirleri ile diğer yetkililer katıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel
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