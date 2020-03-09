Balıkesir'de kros duatlon şampiyonası yapıldı
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Dursunbey Belediyesince, Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.
09.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:38
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Dursunbey Belediyesince, Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.
Saz mesire alanında düzenlenen yarışlarda, sporcular ilk olarak koşu daha sonra ise bisiklet parkurunda ter döktü.
En fazla 40, en kısa 3,7 kilometre alanlardan oluşan parkurda sporcular, çamur ve zorlu arazi şartlarında yarıştı.
Yarışlarda elit erkekler kategorisinde Zülfü Karabulut, elit bayanlar kategorisinde Aişenur Acar, genç erkekler kategorisinde, Hakan Tunç, genç kadınlar kategorisinde Melike Yılmaz, paraduatlonda Nevzat Özdemir birinci oldu.
8 Mart Kadınlar günü sebebiyle kadın sporculara hediyeler verildi.
Ödül töreninde konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, organizasyonun keyifli mücadelelere sahne olduğunu söyledi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışları sürdürmek istediklerini belirten Yalçınkaya, dereceye giren tüm sporcuları kutladı.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da etkinliğin Dursunbey'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Saz mesire alanında düzenlenen yarışlarda, sporcular ilk olarak koşu daha sonra ise bisiklet parkurunda ter döktü.
En fazla 40, en kısa 3,7 kilometre alanlardan oluşan parkurda sporcular, çamur ve zorlu arazi şartlarında yarıştı.
Yarışlarda elit erkekler kategorisinde Zülfü Karabulut, elit bayanlar kategorisinde Aişenur Acar, genç erkekler kategorisinde, Hakan Tunç, genç kadınlar kategorisinde Melike Yılmaz, paraduatlonda Nevzat Özdemir birinci oldu.
8 Mart Kadınlar günü sebebiyle kadın sporculara hediyeler verildi.
Ödül töreninde konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, organizasyonun keyifli mücadelelere sahne olduğunu söyledi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışları sürdürmek istediklerini belirten Yalçınkaya, dereceye giren tüm sporcuları kutladı.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da etkinliğin Dursunbey'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Balıkesir'de kros duatlon şampiyonası yapıldı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Spor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Spor
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Spor
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Spor
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Spor
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Spor
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı