Balıkesir'de Kumar Operasyonu

Balıkesir
'de kumar oynandığı belirtilen bir dernek binasına operasyon yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eski Kuyumcular Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığı ihbarını alan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri, söz konusu dernek binasına baskın yaptı.
Burada 8 kişinin para yerine taş ve pullarla kumar oynadığını tespit eden ekipler, 27 deste iskambil oyun kağıdı, 370 marka ve pul, 13 para yerine geçen okey taşı, 7 ajanda,bir kazanın içinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 fişek ile kristal veya taş olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde içimi için kullanılan cam düzeneğe el koydu.
Derneğin yönetim kurulu başkanı Ş.S, yönetim kurulu üyesi C.Ö, gayri resmi ortağı G.T. ve gözetlemecilik yapan İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Dernekteki 19 kişiye de 259 lira idari para cezası kesildi.
Emniyet Müdürlüğü,Balıkesir