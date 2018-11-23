Balıkesir'de Kumar Oynatan Dernek Lokaline Baskın

23 Kasım 2018 Cuma 11:34



23 Kasım 2018 Cuma 11:34

BALIKESİR'de kumar oynatıldığı tespit edilen dernek lokaline yapılan baskında 4 şüpheli ile kumar oynayan 19 kişi yakalandı.Balıkesir'de dernek adı altında işletilen adrese operasyon yapan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayan ve oynatan şahıslara ani baskın düzenledi. Merkez Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri akşam saatlerinde gerçekleştirdiği baskında, kumar oynadığı tespit edilen 19 kişi ile kumar oynatan 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ayrıca silah ve uyuşturucu düzeneği de ele geçirildi.Kumar oynatılan derneğin yönetim kurulu başkanı Ş.S. ile diğer şüpheliler C.Ö., G.T. ve İ.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem gerçekleştirilirken, kumar oynayan 19 kişiye de idari yaptırım uygulandı.- Balıkesir