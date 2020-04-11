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Balıkesir'de kumarhaneye çevrilmiş otel odasına kumar baskını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otel odasını kumarhaneye çeviren 8 kişi jandarma tarafından yakalandı.

11.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:08
Balıkesir'de kumarhaneye çevrilmiş otel odasına kumar baskını
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde otel odasını kumarhaneye çeviren 8 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir termal otele ait devre mülk olarak kullanılan odada kumar oynandığı ihbarı üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Edremit Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jasat Timi ekiplerince yapılan arama sonucunda içeride 8 şahısın iskambil kağıdı diye tabir edilen kağıtlar ile kumar oynamak amaçlı bir araya geldiği tespit edildi. Bu nedenle halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan K.E., M.Ü., M.A., E.B., H.P., O.H., S.Y., H.B. ve G.K. isimli şahıslara "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek" ve "Kumar Oynamak" fiillerinden toplamda 35 bin240 TL idari para cezası uygulandı.

Bu olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla otel işletmecisi K.E. isimli şüpheli hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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