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Balıkesir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'nin Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

21.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:10 Balıkesir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit edip, bölgeye gitti. Ekipler, durdurdukları bottaki Afganistan uyruklu 15'i çocuk, 8'i kadın ve 12'si erkek, toplam 35 kaçak göçmeni yakaladı.Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Afganistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: DHA

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