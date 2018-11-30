30 Kasım 2018, 12:03
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Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Balıkesir

Manyas Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinilik düzenledi.

Manyas Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinilik düzenledi.

Manyas Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen "O'nu anlamak" isimli program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an -ı Kerim tilaveti sonrası "En güzel hayat " sunumu yapıldı ve Arif Nihat Asya'nın Hz. Muhammed (sav) için yazdığı "Naat " adlı eseri okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Peygamber ve Gençlik" sinevizyon gösterisi ile devam eden program, okul korosunun söylediği ilahiler ve Dursun Ali Erzincanlı'nın "Sen yoktun "adlı şiiri ile devam etti.

Program sahabe hayatlarının canlandırılmasıyla sona erdi.

Programa, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Müftü Fehmi Aydınlı, Milli Eğitim müdürü Yüksel Demir,Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen, okul yöneticileri ve veliler katıldı. Arif Nihat Asya,Manyas
30 Kasım 2018 Cuma 12:03