Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Manyas
Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinilik düzenledi.
Manyas Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen "O'nu anlamak" isimli program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an -ı Kerim tilaveti sonrası "En güzel hayat " sunumu yapıldı ve Arif Nihat Asya
'nın Hz. Muhammed (sav) için yazdığı "Naat " adlı eseri okundu. Diyanet İşleri
Başkanlığının hazırladığı "Peygamber ve Gençlik" sinevizyon gösterisi ile devam eden program, okul korosunun söylediği ilahiler ve Dursun Ali Erzincanlı
'nın "Sen yoktun "adlı şiiri ile devam etti.
Program sahabe hayatlarının canlandırılmasıyla sona erdi.
Programa, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Müftü
Fehmi Aydınlı
, Milli Eğitim müdürü Yüksel Demir
,Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen, okul yöneticileri ve veliler katıldı.
Arif Nihat Asya,Manyas