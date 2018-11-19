Balıkesir
'de Mevlit Kandil
'inde vatandaşlar camilere akın etti
BALIKESİR - Balıkesir'de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Balıkesir'de vatandaşlar Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için başta tarihi Zağnos Paşa
olmak üzere tüm camilere akın ederek doldurdu. Zağnos Paşa Caminde Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın Mevlit Kandili'nin önemine değinerek bir vaaz verdi. Camiye gelen vatandaşlara Balıkesir Üniversitesi
Türk Kızılay
'ı Topluluğu Öğrencileri lokum dağıtarak gül suyu ikramında bulundu.
Zağnos Paşa,Kandil Dağı,Balıkesir
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:09