Balıkesir'de Midibüs Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

BALIKESİR(AA) - Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mustafa Timuçin (63) yönetimindeki 10 NY 961 plakalı midibüs, Bandırma- Erdek
kara yolunun 8. kilometresindeki Mamun Bahçeleri mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emre Erdem
(18), Eren Özdemir (19), Emrah
Sobu (19), Özlem Atasoy Aydoğdu (39) ve Yaşar Aslan
(47) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Midibüste, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu öğrenci ve çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.
14 Aralık 2018 Cuma 16:44