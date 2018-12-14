14 Aralık 2018, 16:44
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Balıkesir'de Midibüs Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

Balıkesir

BALIKESİR(AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

BALIKESİR(AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Mustafa Timuçin (63) yönetimindeki 10 NY 961 plakalı midibüs, Bandırma- Erdek kara yolunun 8. kilometresindeki Mamun Bahçeleri mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emre Erdem (18), Eren Özdemir (19), Emrah Sobu (19), Özlem Atasoy Aydoğdu (39) ve Yaşar Aslan (47) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Midibüste, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu öğrenci ve çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.
14 Aralık 2018 Cuma 16:44