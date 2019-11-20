Balıkesir'de milli heyecan

CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları Balıkesir'de yapılacak.
Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 26-30 Kasım tarihleri arasında Kurtdereli Spor
Salonu'nda yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
26 Kasım Salı
16.09 Bulgaristan - Romanya
18.30 Türkiye - Yunanistan
Sırbistan (bay)
27 Kasım Çarşamba
16.00 Yunanistan - Sırbistan
18.30 Türkiye - Bulgaristan
Romanya (bay)
28 Kasım Perşembe
16.00 Sırbistan - Romanya
18.30 Bulgaristan - Romanya
Türkiye (bay)
29 Kasım Cuma
16.00 Sırbistan - Bulgaristan
18.30 Romanya - Türkiye
Yunanistan (bay)
30 Kasım Cumartesi
15.00 Romanya - Yunanistan
17.30 Türkiye - Sırbistan
Bulgaristan (bay) - BALIKESİR