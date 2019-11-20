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Balıkesir'de milli heyecan

CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları Balıkesir'de yapılacak.

20.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:53Balıkesir'de milli heyecan
CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları Balıkesir'de yapılacak.

Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 26-30 Kasım tarihleri arasında Kurtdereli Salonu'nda yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

26 Kasım Salı

16.09 Bulgaristan - Romanya

18.30 Türkiye - Yunanistan

Sırbistan (bay)

27 Kasım Çarşamba

16.00 Yunanistan - Sırbistan

18.30 Türkiye - Bulgaristan

Romanya (bay)

28 Kasım Perşembe

16.00 Sırbistan - Romanya

18.30 Bulgaristan - Romanya

Türkiye (bay)

29 Kasım Cuma

16.00 Sırbistan - Bulgaristan

18.30 Romanya - Türkiye

Yunanistan (bay)

30 Kasım Cumartesi

15.00 Romanya - Yunanistan

17.30 Türkiye - Sırbistan

Bulgaristan (bay) - BALIKESİR

Spor

Kaynak: İHA

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