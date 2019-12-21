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Balıkesir'de "Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi Ulusal Sempozyumu"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi Ulusal Sempozyumu" gerçekleştirildi.

21.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:47 Balıkesir'de
'in ilçesinde, "Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi Ulusal Sempozyumu" gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Türk Ocakları Derneği Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen sempozyumun açılışta töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlattı.
Ayvalık'ta ilk kurşunun atılmasından sonra 13 aylık bir mücadele verildiğini belirten Ergin, "15 Eylül 1922'de Ayvalık, Yunan işgalinden kurtulduktan 26 gün sonra Mudanya mütarekesi ile savaş fiili olarak son buldu." dedi.
Açılış törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Deniz, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan da katıldı.
Sempozyumda, Ayvalık cephesindeki Milli Mücadele kahramanlarının torunlarına şükran belgesi takdim edildi.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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