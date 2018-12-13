Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı

13 Aralık 2018 Perşembe 10:29



13 Aralık 2018 Perşembe 10:29

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Altay Mahallesinde S.T. isimli kişinin uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, zanlının evine baskın yaptı. Yapılan aramada 150 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesinde hareketlerinden şüphelenilen K.T. ve H.E. isimli şahısların yapılan üst aramasında ise 12 gram bonzai ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA